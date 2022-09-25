وزير النقل يتفقد مشروع القطار الكهربائى الخفيف LRT

جدة - نرمين السيد - وجه وزير النقل المهندس كامل الوزير، باستمرار إصدار اشتراكات مخفضة بنسبة 50% لكافة مستخدمى القطار الكهربائى الخفيف LRT، وتخفيض قيمة التذاكر بنسبة تتراوح من 30- 40% لهم، لحين الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة.





وأكد الوزير على ضرورة استمرار توفير جهاز النقل البرى الداخلى والدولى التابع لوزارة النقل لخدمة النقل بمينى باصات (غاز طبيعى) وعليها شعار القطار الكهربائى الخفيف LRT، لتسهيل تنقل المواطنين من مدن شرق القاهرة لمحطات القطار الكهربائى الخفيف والعكس، والتى بدأ تشغيلها من يوم السبت الموافق 17 سبتمبر الجارى لتقدم الخدمة بالمجان بهذه المينى باصات لمدة أسبوعين للمواطنين على أن تطبق التعريفة المقررة للتنقل بالمينى باصات بعد هذه الفترة (أسبوعين).

جاء ذلك خلال تفقد وزير النقل المهندس كامل الوزير، مشروع القطار الكهربائى الخفيف LRT ، كما تابع الوزير انتظام جدول تشغيل القطار الكهربائى الخفيف LRT ورفع درجة الاستعداد لاستقبال العام الدراسى الجديد، ومواكبة استعدادات الوزارات المختلفة للانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة.

واستقل الوزير أحد القطارات من محطة عدلى منصور حتى محطة الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وتابع وزير النقل معدلات تنفيذ امتداد مشروع القطار الكهربائى الخفيف LRT بالمرحلتين الثالثة والرابعة، حيث تفقد الوزير قطاعات المرحلة الثالثة للمشروع والتى تمتد بطول 20.4 كم من بعد محطة مدينة الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية (والتى تم افتتاحها ضمن افتتاح المرحلتين الأولى والثانية)، إلى محطة العاصمة المركزية للتبادل مع القطار السريع بعدد 4 محطات، والتى يتم تنفيذها بواسطة مقاوليين مصريين تحت قيادة التحالف الصينى "كريك-افيك".

كما تم متابعة تنفيذ أعمال المحطات وكبارى المسار، واطلع الوزير على تنفيذ معدلات للمرحلة حيث تم الانتهاء من أعمال الخوازيق والقواعد المسلحة والأعمدة لمحطة كاتدرائية الميلاد (محطة علوية) وتم الانتهاء من تنفيذ أعمال الاساسات لمحطة القيادة الاستراتيجية (محطة سطحية)، كما يجرى حاليا تنفيذ الأعمال الإنشائية (خوازيق – أعمدة – كمرات) بكبارى المسار، وكذلك أعمال الجسات واختبار التربة لورشة تخزين القطارات بنهاية المسار، والتى سيتم تنفيذها على مساحة حوالى 62 فدانا.

كما اطلع وزير النقل على تقدم الأعمال بالمرحلة الرابعة لمشروع القطار الكهربائى بمدينة العاشر من رمضان، والتى يتم تنفيذها طبقا لتوجيهات القيادة السياسية لخدمة الكتلة السكانية بمدينة العاشر من رمضان، حيث تابع الوزير أعمال تجهيز مواقع العمل للمرحلة، والتى تمتد من نهاية المرحلة الأولى بمحطة العبور الجديدة حتى محطة مركز المدينة (داخل مدينة العاشر من رمضان) بطول 16 كم وعدد 3 محطات.

ووجه الوزير بضرورة العمل على مدار الساعة وبذل أقصى الجهد للانتهاء من تنفيذ ‏المشروع وفقا للجداول الزمنية المحددة، حيث يعتبر هذا المشروع بمراحله الأربعة ‏إحدى وسائل النقل الجماعى التى ستخدم الجمهورية الجديدة ‏التى أرسى قواعدها ‏الرئيس ‏عبد الفتاح السيسى، لافتا إلى أنه يساهم فى ربط العاصمة الإدارية بإقليم القاهرة الكبرى من خلال شبكة نقل جماعى أخضر مستدام يتسم بالأمان والفاعلية ويساهم بشكل مباشر فى أجندة مواجهة آثار تغير المناخ، وكذلك ربط إقليم القاهرة الكبرى بالمدن الجديدة شرق القاهرة وتيسير حركة تنقل الموظفين وخفض زمن الرحلات للركاب على طول مسار الخط، خفض استهلاك الوقود، حيث أن تشغيل الخط يعتمد على الطاقة الكهربائية النظيفة.