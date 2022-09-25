حسن شحاتة: النقابات العمالية شريك أساسى فى «ثلاثية أطراف الإنتاج»

وأضاف وزير القوى العاملة خلال لقائه، وفد النقابة العامة للعاملين بهيئة الإسعاف، اليوم الأحد، أن التوازن بين ثلاثية أطراف الإنتاج منهج وعقيدة لدىالوزارة، مشيرا إلى أن مصر تحترم كافة الاتفاقيات الدولية والعربية والدستور والقوانين التى ترسخ مبادئ الحوار المجتمعى بين كافة الأطراف من أجل الاستقرار فى مواقع العمل وزيادة الإنتاج ودعم خطة التنمية الشاملة التى تسعى الدولة لتحقيقها.
من جهته، أوضح سرحان، رئيس النقابة العامة للعاملين بهيئة الإسعاف، دور النقابة فى خدمة أكثر من 20 ألف عضو بها يشمل قطاع الإسعاف على مستوى الجمهورية، لافتا إلى أن وجودها دليل على أن مصر تحترم الاتفاقيات الدولية وتطبق مبادئ الحريات النقابية على أرض الواقع، منوها أن هذه النقابة تأسست عام 2012 ونجحت فى توفيق أوضاعها طبقا لقانون المنظمات النقابية، وأن الانتخابات أجريت خلال عامى 2018 و2022، وتضم 27 لجنة نقابية على مستوى الجمهورية.
وكان ممثلو النقابة العامة للعاملين بهيئة الإسعاف، قد بدأوا اللقاء مع الوزير بتوجيه التهنئة له على ثقة القيادة السياسية، وإسناد مهام وزارة القوة العاملة له، مؤكدين ثقتهم فى قدرته على إدارة الوزارة بشكل يليق بمصر.
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