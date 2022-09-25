مصر تشارك فى معرض اليابان الدولى للسياحة 2022

جدة - نرمين السيد - شارك السفير محمد أبو بكر، السفير المصرى بطوكيو، فى افتتاح الجناح المصرى بمعرض اليابان الدولى للسياحة 2022 Tourism Expo Japan المنعقد خلال الفترة من 22 إلى 25 سبتمبر الجارى، والذى تنظمه هيئة تنشيط السياحة المصرية.





وشهد اليوم الأول للمعرض إقبالًا كبيراً من قبل العديد من ممثلى وكالات السفر ومندوبى شركات السياحة ووسائل الإعلام اليابانية على الجناح المصرى منذ الساعات الأولى للافتتاح، فى ضوء تطلع الجانب اليابانى إلى الوقوف على مستجدات الأوضاع السياحية والصحية بمصر واستئناف التدفق السياحى اليابانى مجدداً لمصر بعد غياب دام 3 سنوات منذ اندلاع جائحة كورونا.

كما أجرى ممثل الهيئة محمد يونس، مسؤول القسم المعنى بالترويج السياحى فى آسيا، عدداً من اللقاءات مع ممثلى شركات السياحة وعدد من وسائل الإعلام اليابانية المهتمة بالسوق المصرية، حيث ركز خلالها على الترويج للمزارات السياحية الثقافية التى تعد أحد الركائز الأساسية الجاذبة للسائح اليابانى إلى جانب المقاصد السياحية الشاطئية بشرم الشيخ والغردقة.

كما استعرض المسؤول المصرى أيضاً المزارات السياحية الناشئة والمتاحف الجديدة التى تم افتتاحها مؤخراً فى القاهرة والعاصمة الإدارية الجديدة وغيرها من المحافظات.

ومن جانبهم، أبدى وكلاء السفر ومنظمى الرحلات اهتماماً ملحوظاً بالتعرف على كل التفاصيل الخاصة بالمتحف المصرى الكبير وكذلك فرص استئناف رحلات الطيران المباشرة عبر خطوط مصر للطيران بين القاهرة وطوكيو، مقترحين إمكانية استحداث رحلات جوية مباشرة من طوكيو وأوساكا إلى مدينة الأقصر.

تجدر الإشارة إلى الأهمية التى توليها اليابان للنسخة الحالية من معرض اليابان الدولى للسياحة والذى تم استئنافه بعد توقف دام لمدة عامين بسبب جائحة كورونا، حيث يعد هذا المعرض من أكبر المعارض السياحية على الصعيد العالمى ويتم تنظيمه سنوياً بالتعاون مع منظمة السياحة العالمية، ودائماً ما يشهد مشاركة مصرية رفيعة المستوى فى ضوء الشغف اليابانى بالتاريخ المصرى العريق والحضارة المصرية القديمة.