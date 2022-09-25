مصر تدين الهجوم الإرهابى على مركز تدريب عسكرى فى الصومال

جدة - نرمين السيد - وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية، السفير أحمد أبو زيد -فى بيان للوزارة اليوم الأحد-، إن جمهورية مصر العربية، تعرب عن التعازى والمواساة لحكومة وشعب دولة الصومال الشقيقة، ولذوى ضحايا الحادث.

وجدد التأكيد على ثوابت الموقف المصرى تجاه إدانة أشكال العنف والتطرف والإرهاب كافة، وضرورة التصدى لها وتجفيف منابعها، ودعم مصر الكامل لاستقرار الصومال وسلامة شعبه الشقيق.