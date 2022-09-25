موسيمانى يبدأ مشواره مع الأهلي السعودي من المركز السابع بالدرجة الأولى

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 25 سبتمبر 2022 02:39 مساءً - يستعد الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى، المدير الفني الجديد لنادى الأهلى السعودى، لبداية مشواره لأول مرة فى آسيا، بعدما أعلن "الراقى"، صباح اليوم الأحد، تعاقده مع مدرب الأهلى السابق خلفا للأوروجوياني روبرت سيبولدي.

وتنتظر المدرب الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني السابق لنادى الأهلى المصري، والجديد لنادى أهلي جدة السعودي، عدة تحديات ومهام صعبة للغاية مع فريقه الحالي بعد تولي تدريب الراقي، أبرزها تحسين وضع الفريق فى جدول ترتيب دوري الدرجة الأولى السعودى، حيث يحتل الأهلي المركز السابع برصيد 8 نقاط، وبفارق 4 نقاط عن الأخدود متصدر الترتيب، بعد مرور 5 جولات من المنافسات حيث حقق الراقى فوزين وتعادلين ومنى بهزيمة وحيدة حتى الآن.

وستكون مباراة موسيمانى الرسمية الأولى مع الأهلى السعودى أمام جدة يوم 5 أكتوبر المقبل عقب انتهاء فترة التوقف الدولية.

وتحمل مهمة قيادة أهلي جدة العديد من التحديات الصعبة للمدرب الفائز بدوري أبطال أفريقيا 3 مرات.

وتتلخص المهام الثلاث الصعبة للمدرب موسيمانى فى التخلص من عقدة النتائج السلبية، وكذلك يبدأ من الصفر، حيث يقود الفريق من الدرجة الثانية وعليه الصعود لدوري السعودي للمحترفين، وأيضا بناء فريق جديد للمنافسة على لقب الدوري الموسم المقبل.

ويبقى التحدى الأصعب للمدرب موسيمانى أنه سيبدأ مهمته مع أهلى جدة من دوري الدرجة الأولى، بهدف العودة لدوري المحترفين السعودي.

وسيكون على موسيمانى مدرب الأهلي السابق في وضع جديد عليه واستثنائي باللعب في دوري الدرجة الثانية، وهي تجربة صعبة للغاية وستبقى المهمة الأكبر هى تأهل الأهلي لدوري المحترفين وعدم تأهله سيعني إنهاء المهمة.

سوء النتائج والبداية السيئة هى أزمة فريق الأهلي من انطلاق الموسم الأول في دوري الدرجة الأولى السعودي حيث جمع الفريق 8 نقاط من 5 مباريات، وأضاع 7 نقاط أخري ليحتل المركز السابع في جدول الترتيب.

وبدأ موسيمانى مشواره التدريبي في 2001، مع نادي سوبر سبورت يونايتد الجنوب أفريقي، ومن بعده مباشرة إلى تدريب منتخب جنوب إفريقيا في 2010 و2012 إضافة إلى صن داونز الجنوب الأفريقي من 2012-2020، ومعه نجح في تحقيق دوري أبطال أفريقيا.

كما درب الأهلي المصري منذ 2020 حتى منتصف 2022، وفيها تمكن من الفوز بلقب أبطال أفريقيا في مرتين، كما استطاع الوصول إلى المركز الثالث في مونديال الأندية موسمين متتاليين أيضًا.