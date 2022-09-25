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خلال جولته ببني سويف.. وزير الشباب والرياضة يفتتح 3 ملاعب خماسية بتكلفة 3 مليون حنيه

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احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 25 سبتمبر 2022 02:39 مساءً - صبحي: نسعي إلي تطوير مراكز الشباب بما يتناسب مع تطلعات الشباب من الجمهورية الجديدة

 

 

افتتح الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، يرافقه الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، ٣ ملاعب خماسية  بمراكز شباب "بني قاسم"مدينة ببا"، طحا البيشة، وسدس"، وتطوير المباني الادارية بها، بتكلفة اجمالية ٣ مليون جنيه، ضمن جولته التفقدية لمحافظة بني سويف وافتتاح عدد من المنشآت الشبابية.

 

وقد أكد وزير الشباب والرياضة، أن الوزارة تولي اهتماما كبيرا بتطوير ورفع كفاءة البنية الإنشائية بمراكز الشباب، بما يتناسب مع تطلعات الجمهورية الجديدة، وكذا تطوير البرامج والأنشطة والمشروعات المقدمة لتأهيل الشباب وإعداد الأبطال،وأهمية مراكز الشباب فى العمل على تشكيل الفكر وبناء العقول والهوية.

 

وخلال جولته بمركزي شباب بني قاسم طحا البيشة، افتتح الملعب الخماسي "نجيل صناعي"، وأعمال تطوير المبني الاجتماعي بالمركزين، وفي مركز شباب سدس افتتح الملعب الخماسي، كما تفقد الأعمال بملعب كرة القدم القانوني كما تفقد تنفيذ بعض الأنشطة بالمركز.

 

 

ورافق وزير الشباب خلال جولته التفقدية كل من الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ، واللواء جمال مسعود السكرتير العام، والنائب أحمد أبو هشيمة رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، وحسام العمدة عضو مجلس النواب، أحمد عفيفي رئيس الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات الشبابية، الدكتور محمد عبد القادر مساعد الوزير لمراكز الشباب، ومصطفى إبراهيم مدير مديرية الشباب والرياضة بمحافظة بني سويف، الدكتور علاء جاب الله مدير عام الإدارة العامة للإتصال السياسي، الدكتور محمد حسن القوصي معاون الوزير لمراكز الشباب، الدكتور أحمد نظمي رئيس وحدة المتابعة بمكتب الوزير.

 

وكان وزير الشباب والرياضة قد وصل صباح اليوم، إلي محافظة بني سويف، واطلق شارة البدء لماراثون الدراجات، ومن المقرر أن يقوم وزير الشباب والرياضة بافتتاح بعض المنشآت بمركز شباب مدينة سمسطا، ومركز شباب الكوم، بالإضافة إلى حضور مؤتمر تدشين تطوير (40) مركز شباب بالتعاون مع مؤسسة أبو هشيمه داخل مركز شباب مدينة سمسطا.

 

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أحمد صلاح

أحمد صلاح

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