أبو سنه: مصر لديها رؤية لـ ١٢٧ مشروعا للتصدي للتغيرات المناخية

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 25 سبتمبر 2022 02:38 مساءً - أوضح على أبو سنه الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة، أن مصر لديها رؤية لأكثر من ١٢٧ مشروعا يتضمنوا ٦برامج ذات أهمية قصوى لمصر فى مجال التصدى للتغيرات المناخية ( المياه، النقل المستدام ، مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة ، إستنباط محاصيل زراعية تقاوم التغيرات والمناخية) .

جاء ذلك خلال مشاركة الدكتور على أبو سنه الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة فى مؤتمر المنطقة الروتارية الذى عقد تحت عنوان "ندوة العضوية الروتارية ٢٤٥١ للعام ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣"، وذلك بحضور اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية و المهندس عماد عبد الوهاب محافظ المنطقة الروتارية ٢٤٥١ مصر، والدكتور شريف والي رئيس لجنة العضوية ومحافظ المنطقةالروتاريةالسابق، والمهندس أحمد صبور رئيس مؤتمر العضوية، ومحافظي المنطقة الروتارية السابقين و أعضاء مجلسى النواب والشيوخ والقيادات التنفيذية بالإسكندرية.

وأكد رئيس جهاز شئون البيئة على إعطاء مصر أولوية كبيرة لموضوعات البيئة ، حيث قامت الوزارة بالتعاون مع مجموعة من الوزارات وتم وضع المعايير الواجب إتباعها عند تنفيذ أى مشروع ، مشيراً إلى الجهود التى إتخذتها الدولة المصرية للتصدى للتغيرات المناخية ، حيث تم إطلاق إستراتيجية مصر للتغيرات المناخية ٢٠٥٠ والتى حددت عدد ١٢٧ مشروع مابين مشروعات تكيف وتخفيف.

وأوضح أبو سنه أن مصر تعد من أكثر أول الدول تأثراً بالتغيرات المناخية على الرغم من أن انبعاثاتها لاتتعدى 0.6% من الإنبعاثات العالمية ، موضحاً أن مصر أعدت مجموعة من مشروعات الحماية ما بين مشروعات تكيف وتخفيف وتسعى للحصول على التمويل اللازم لها، كما قامت مصر بتحديث خطة مساهماتها الوطنية ٢٠٣٠.