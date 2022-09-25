”المصرية للمطارات” تستضيف انتخابات صندوق التأمين

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 25 سبتمبر 2022 02:38 مساءً - قرر مجلس إدارة صندوق التأمين الخاص للعاملين بالشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية عقد الجمعية العمومية العادية و الغير العادية للصندوق بمقر الشركة المصرية للمطارات لمناقشة موضوعات جدول أعمال الجمعية العمومية العادية والغير عاديه بحضور المحاسبة مرڤت سليمان عبد المجيد رئيس مجلس إدارة الصندوق و المحاسب عبد السلام منشاوي عبد العاطي و نائب رئيس مجلس الادارة و المدير التنفيذي للصندوق.

وكما حضر باقى اعضاء مجلس ادارة الصندوق و تم عرض تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهى فى ٢٠٢٢/٦/٣٠ وتم عرض الحساب الختامي وتقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية و إبراء الذمة المالية للسيد رئيس مجلس إدارة الصندوق والسادة الأعضاء و إجراء انتخابات التجديد الثلثى لأعضاء مجلس الإدارة

و إعلان زيادة الميزة للمؤسسين إلى ٦٦ شهر .

و تم اجراء انتخابات التجديد الثلثي للاعضاء حيث فاز بعضوية مجلس الادارة كل من منال شوفي محمد محمد ب (٢٩٧ صوت) و محمد أحمد محمد حلوة ب (٢٠٧ صوت) و أحمد محمود عزت ربيع ب ( ١٧٩ صوت).