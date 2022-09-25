أخبار مصرية

”المصرية للمطارات” تستضيف انتخابات صندوق التأمين

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حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 25 سبتمبر 2022 02:38 مساءً - قرر مجلس إدارة صندوق التأمين الخاص للعاملين بالشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية عقد الجمعية العمومية العادية و الغير العادية للصندوق بمقر الشركة المصرية للمطارات لمناقشة موضوعات جدول أعمال الجمعية العمومية العادية والغير عاديه بحضور المحاسبة مرڤت سليمان عبد المجيد رئيس مجلس إدارة الصندوق و المحاسب عبد السلام منشاوي عبد العاطي و نائب رئيس مجلس الادارة و المدير التنفيذي للصندوق.

وكما حضر باقى اعضاء مجلس ادارة الصندوق و تم عرض تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهى فى ٢٠٢٢/٦/٣٠ وتم عرض الحساب الختامي وتقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية و إبراء الذمة المالية للسيد رئيس مجلس إدارة الصندوق والسادة الأعضاء و إجراء انتخابات التجديد الثلثى لأعضاء مجلس الإدارة

و إعلان زيادة الميزة للمؤسسين إلى ٦٦ شهر .

و تم اجراء انتخابات التجديد الثلثي للاعضاء حيث فاز بعضوية مجلس الادارة كل من منال شوفي محمد محمد ب (٢٩٧ صوت) و محمد أحمد محمد حلوة ب (٢٠٧ صوت) و أحمد محمود عزت ربيع ب ( ١٧٩ صوت).

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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