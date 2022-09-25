برلماني: طلب مصر استضافة أولمبياد 2036 ينطلق من قدرتها على تنظيم الأحداث...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 25 سبتمبر 2022 02:38 مساءً - أشاد النائب طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، بموافقة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على طلب استضافة مصر دورة الألعاب الأولمبية 2036، قائلا إن موافقة الرئيس تعكس الثقة في الإمكانيات الرياضية المصرية وما تم من إنجازات في البنية التحتية الرياضية، والمنشآت الرياضية، والملاعب طيلة الأعوام الماضية.

ونوه شكري، في تصريحات له اليوم، بلقاء رئيس اللجنة الأولمبية الدولية، توماس باخ، الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم، وتفقده المنشآت الرياضية المصرية، وإشادته بها وتأكيده أن مصر تمتلك بنية تحتية قوية، وإذا قدر لها استضافة دورة الألعاب الأولمبية 2036، فسيكون ذلك حدثا تاريخيا لمصر، وهو ما يكشف عن الثقة الدولية في جدارة مصر باستضافة أولبياد 2036. وتعاظم امكانياتها الرياضية وتطورها بشكل مذهل.

وقال وكيل إسكان البرلمان، إن مصر استضافت طوال السنوات الماضية، أحداثا رياضية عالمية ومنها بطولة كأس العالم في نسختها الـ27 في عام 2021، وفي عز أزمة كورونا، ونجحت نجاحا هائلا بشهادات دولية وهو ما يؤهلها لتكرار النجاح وأكبر منه في أولمبياد 2036. علاوة على تكامل المنظومة المصرية، في مجال الأمن والتأمين، ووجود فنادق للاستضافة. مشيرا: إلى أن قدرات مصر تزايدت بشكل واضح، بعد الهيكلة الكبيرة للبنية التحتية والاستثمارات الضخمة فيها.

واختتم المهندس طارق شكري، بالإشارة أن اللاعبين المصريين في كافة الدورات الأولمبية وفي كافة الألعاب، حصدوا المراكز الأولى والذهبية، وطلب استضافة مصر أولمبياد عام 2036 تؤكد على ريادة مصر في الألعاب الأولمبية، وتنظيم البطولة بأفضل ما يكون.