القوى العاملة: معرض لمنتجات الحرف اليدوية ومستلزمات المدارس ببورسعيد

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 25 سبتمبر 2022 01:32 مساءً - تلقت وزارة القوى العاملة تقريراً من مديرية القوى العاملة بمحافظة بورسعيد، بشأن افتتاح معرض منتجات الحرف اليدوية ومستلزمات المدارس بالمحافظة، وذلك بمكتبة مصر العامة، في إطار اهتمام المديرية بدعم ريادة الأعمال، ونشر ثقافة العمل الحر، وإحياء الحرف اليدوية وتنمية مهارات الشباب.

وافتتح عبد الونيس عبد الله مدير مديرية القوى العاملة ببورسعيد بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، المعرض وقال في تصريحات اليوم الأحد إن افتتاح هذا المعرض يأتي حرصا على التكامل وتوحيد الجهود بين مؤسسات الدولة طبقاً للتوجيهات الرئاسية لتمكين الشباب، والتوسع فى مجالات التدريب من خلال خبراء متخصصين.

جرى تكريم الشباب خريجي الدورة التدريبية على التسويق الإلكتروني وتسليمهم شهادات تقدير، بمشاركة وائل حامد رئيس فرع الجهاز ببورسعيد، وممدوح التابعى مدير عام مكتبة مصر العامة.