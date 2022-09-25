تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسى.. مصر ترسل مساعدات للأشقاء فى الصومال (فيديو)

جدة - نرمين السيد -

جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وفى إطار استمرار الدعم والتضامن المصرى، فى مختلف المحن والأزمات مع الأشقاء داخل القارة الإفريقية.

ودفعت القوات المسلحة، بطاقمين طبيين على متن الطائرتين، لتنفيذ إجراءات الإخلاء الطبى، لعدد من مصابى الجيش الصومالى، إثر إصابتهم خلال العمليات الإرهابية بالصومال، لتلقى العلاج بمستشفيات القوات المسلحة.

ورفعت إدارة الخدمات الطبية، على الفور، حالة الاستعداد بمستشفيات القوات المسلحة، التى جرى نقل المصابين إليها، من خلال عدد من عربات الإسعاف المجهزة طبيا، وتقديم أوجه الرعاية الطبية لهم.

يأتى ذلك تأكيدا لمتانة الروابط التاريخية التى تجمع بين مصر والصومال، وانطلاقا من دور مصر الرائد تجاه دول القارة الإفريقية، فى مختلف الظروف وتقديم الدعم والتضامن الكامل لهم.