إنجازات حكومية فى مجال الاكتشافات البترولية والمعدنية (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - كما تعمل على رفع وتطوير كفاءة معامل التكرير القائمة وتحديث وحدات الإنتاج وأنظمة العمل بها، بالإضافة إلى التوسع فى أنشطة توصيل الغاز الطبيعى للمنازل والمصانع. كما تحرص الدولة على التوسع فى الاتفاقيات والمزايدات والاكتشافات البترولية والمعدنية، وهو ما نجحت فيه الوزارة خلال عام 2021. ويمثل قطاع البترول العمود الفقرى لخطط وبرامج التنمية القومية للدولة، ويلعب دورا استراتيجيا فى تلبية احتياجات السوق المحلية من المنتجات البترولية.

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