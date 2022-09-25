معرض لمنتجات الحرف اليدوية ومستلزمات المدارس ببورسعيد    

جدة - نرمين السيد - تلقت وزارة القوى العاملة تقريراً من مديرية القوى العاملة بمحافظة بورسعيد، بشأن افتتاح معرض منتجات الحرف اليدوية ومستلزمات المدارس بالمحافظة، بمكتبة مصر العامة، فى إطار اهتمام المديرية بدعم ريادة الأعمال، ونشر ثقافة العمل الحر، وإحياء الحرف اليدوية وتنمية مهارات الشباب.





وافتتح عبد الونيس عبدالله، مدير مديرية القوى العاملة ببورسعيد، بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، المعرض، مؤكدا أن افتتاح هذا المعرض يأتى حرصا على التكامل وتوحيد الجهود بين مؤسسات الدولة طبقاً للتوجيهات الرئاسية لتمكين الشباب، والتوسع فى مجالات التدريب من خلال خبراء متخصصين. وتم تكريم الشباب خريجى الدورة التدريبية على التسويق الإلكترونى وتسليمهم شهادات تقدير، بمشاركة وائل حامد، رئيس فرع الجهاز ببورسعيد، وممدوح التابعى، مدير عام مكتبة مصر العامة.

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