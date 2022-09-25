التخطيط تقيم 2065 طلب ترشح للانضمام لجائزة التميز الحكومى

جدة - نرمين السيد - أعلنت جائزة مصر للتميز الحكومى، إحصائيات وأرقام الدورة التقييمية الثالثة للجائزة 2022، التى جرى الانتهاء منها فى أغسطس الماضى، استعدادا لإعلان النتائج النهائية قريبا.





وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية -فى تصريح صحفى- إن الهدف من إطلاق جائزة مصر للتميز الحكومى هو تحفيز روح التنافس والتميز على مستوى الموظفين من جهة، وعلى مستوى المؤسسات الحكومية من جهة أخرى، والعمل على تحفيز الموظفين للارتقاء بمستويات الأداء؛ بما يسهم فى تحقيق أهداف "رؤية مصر 2030".

وأشادت الوزيرة، بالمشاركة الواعية والمتميزة من المؤسسات والوحدات الحكومية والمحافظات والجامعات، وبالجهود المبذولة فى أعمال الدورة الثالثة للجائزة هذا العام.

ومن جهته، شدد المهندس خالد مصطفى، الوكيل الدائم لوزارة التخطيط والمشرف العام على جائزة مصر للتميز الحكومى، على أن الجائزة تهدف إلى تشجيع المنافسة بين المؤسسات الحكومية على جميع المستويات القومى والمحلى والإقليمى، وتحقيق معدلات أفضل لرضاء المواطنين، ونشر ثقافة الجودة والتميز وتعزيز روح الابتكار، وإلقاء الضوء على النماذج الناجحة للمؤسسات الحكومية.

وأشار إلى أن إجمالى أعداد طلبات الترشح التى تم تقييمها خلال الدورة الثالثة لجائزة مصر للتميز الحكومى وصلت إلى 2065 طلبا، وأن إجمالى المقيمين المشاركين وصل إلى 161 مقيما من 4 دول هى مصر والإمارات والسعودية والأردن.

وبدورها أوضحت سهى سعيد، المدير التنفيذى لجائزة مصر للتميز الحكومى، أن الجائزة فى دورتها الثالثة، تتضمن 20 فئة ضمن جوائز التميز المؤسسى والفردى، حيث تشمل جوائز التميز المؤسسى، جائزة المؤسسة المتميزة والتى تنقسم إلى جوائز الوحدات المحلية بالمحافظات (مركز، مدينة، حى، قرية)، والمؤسسات التعليمية (الكليات الحكومية)، وجائزة الوحدة المتميزة فى تقديم الخدمات الحكومية وتنقسم إلى مكاتب البريد، والشهر العقارى والتوثيق، ومكاتب التأهيل الاجتماعى والمراكز الشاملة لخدمة ذوى القدرات الخاصة، ومكاتب الصحة، والتموين، والمراكز التكنولوجية بالمدن والأحياء.

وتضم جوائز التميز المؤسسى جائزة المواقع الإلكترونية المتميزة فى تقديم الخدمات الحكومية، وجائزة الابتكار والإبداع المؤسسى، بالإضافة إلى جائزة تكافؤ الفرص وتمكين المرأة التى تم استحداثها هذا العام.

وأضافت سهى أن جوائز التميز الفردى تضم جائزة القيادات المتميزة، وجائزة أفضل موظف حكومى، وأفضل فريق عمل حكومى.

ومن جهته، أوضح الدكتور محمد محمدى، مدير التقييم بجائزة مصر للتميز الحكومى، أن أعمال الدورة التقييمية الثالثة للجائزة شملت 56 يوما عمل بإجمالى 135.240 ساعة عمل، كما تضمنت 163 زيارة ميدانية، و70 مقابلة شخصية، بالإضافة إلى لجنة تحكيم مستقلة تضم 4 محكمين من دولة الإمارات العربية الشقيقة.