وزير الصحة يوجه بسرعة رفع كفاءة مقر الإدارة العامة للأشعة

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان على ضرورة الالتزام بجداول الصيانة الدورية، للأجهزة وشبكات الربط الإلكترونى، إلى جانب التطوير والتحديث المستمر، والتغلب على المشاكل التقنية، والاهتمام بالتدريب والتعليم الطبى المستمر، بما ينعكس على أداء فنيى الأشعة فى جودة التصوير، ودقة التقارير الطبية الصادرة عن الأخصائيين والاستشاريين العاملين والمتعاونين مع الإدارة، مشددا على ضرورة الاهتمام بالبحث العلمى، والاستفادة ببيانات المرضى، بما يساعد فى رسم خريطة صحية دقيقة للشعب المصرى .





جاء ذلك خلال تفقد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، الإدارة العامة للأشعة، التابعة للوزارة، وذلك ضمن جولاته الميدانية لمتابعة سير العمل، وتذليل أى تحديات قد تواجه المنظومة الصحية، لضمان الارتقاء بالخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، إن الوزير اطلع على الهيكل التنظيمى للإدارة العامة للأشعة، والخدمات التى تقدمها الإدارة، من خدمات تشخيصية للمرضى، أو خدمات الترخيص لمراكز وأقسام الأشعة، الحكومية والخاصة.

وأضاف «عبدالغفار» أن الوزير استمع إلى شرح مفصل حول الخدمات التى تم استحداثها فى الإدارة، والتطوير الذى تم إدخاله لتفعيل خدمة كتابة التقارير «عن بعد» حيث يجرى حاليا ربط 63 مستشفى، ليصل إجمالى عدد المستشفيات المتعاقدة على الخدمة إلى 200 مستشفى مع انتهاء مشروع تحديث مركز معلومات الإدارة.

ونوه «عبدالغفار» إلى أن الوزير وجه بزيادة أعداد المستشفيات المتعاقدة للاستفادة بخدمة كتابة التقارير «عن بعد» لضمان زيادة أعداد المرضى المنتفعين بالمشروع، والتغلب على أى نقص عددى فى استشاريى الأشعة بالمستشفيات والمراكز، مؤكدا تسخير كافة الإمكانيات، لتذليل أى تحديات تواجه التنفيذ.

وتابع «عبدالغفار» أن الوزير أكد على ضرورة الالتزام بجداول الصيانة الدورية، للأجهزة وشبكات الربط الإلكترونى، إلى جانب التطوير والتحديث المستمر، والتغلب على المشاكل التقنية، والاهتمام بالتدريب والتعليم الطبى المستمر، بما ينعكس على أداء فنيى الأشعة فى جودة التصوير، ودقة التقارير الطبية الصادرة عن الأخصائيين والاستشاريين العاملين والمتعاونين مع الإدارة، مشددا على ضرورة الاهتمام بالبحث العلمى، والاستفادة ببيانات المرضى، بما يساعد فى رسم خريطة صحية دقيقة للشعب المصرى.

وأوضح «عبدالغفار» أن الوزير اطلع على الخدمات التى تقدمها الإدارة العامة للأشعة، من خلال إدارة ضمان جودة خدمة الأشعة، وأليات مراقبة جودة الخدمة، بتطبيق أحدث المعايير العالمية، والتى تم تفعيلها فى مستشفيات محافظة الجيزة، ويجرى العمل على تعميمها فى جميع مستشفيات الجمهورية.

وأشار «عبدالغفار» إلى أن الوزير وجه بسرعة تطوير ورفع كفاءة مقر الإدارة العامة للأشعة، بالتعاون مع الجهات والمؤسسات الشريكة، كما وجه بعمل دراسة دقيقة ومتكاملة، لإمكانية تحويل الإدارة إلى مركز دولى لتقديم خدمات التشخيص وإصدار التقارير الطبية، بالاستعانة بما تمتلكه مصر من خبرات وكفاءات طبية مشهود لها عالميا.

حضر الزيارة الدكتور أنور إسماعيل مساعد الوزير لشئون المشروعات القومية، والدكتور حازم الفيل رئيس قطاع الطب العلاجى، والدكتور محمد فوزى مستشار الوزير للأشعة.