وزير الإنتاج الحربى يؤكد ضرورة الالتزام بزيادة نسب تعميق التصنيع المحلى

جدة - نرمين السيد - اجتمع المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربى، مع رؤساء مجالس إدارات الشركات والوحدات التابعة، ورؤساء القطاعات والمستشارين بالوزارة والهيئة القومية للإنتاج الحربى، جاء ذلك بقطاع التدريب التابع للوزارة بالسلام.





أوضح الوزير أن هذا الاجتماع يأتى فى إطار المتابعة الدورية للملفات والمشروعات التى تنفذها الشركات والوحدات التابعة ومناقشة الخطط المستقبلية الموضوعة وسبل تحقيقها.

وخلال الاجتماع أصدر وزير الدولة للإنتاج الحربى عددا من التوجيهات على رأسها ضرورة الالتزام بالتوجيهات الرئاسية الخاصة بزيادة نسب تعميق التصنيع المحلى والسعى إلى عقد الشراكات مع مختلف الشركات العالمية لنقل أحدث تكنولوجيات التصنيع العسكرى والمدنى إلى خطوط الإنتاج بمختلف الجهات التابعة، وتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بالعمل على التوسع فى مجال إنتاج المركبات التى تعمل بالكهرباء والغاز الطبيعى إلى جانب السعى إلى تطوير مختلف خطوط الإنتاج من خلال تطبيق مباديء وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة على هذه الخطوط، والاستمرار فى قيام شركات ووحدات الإنتاج الحربى بدورها الرئيسى المتمثل فى تلبية احتياجات قواتنا المسلحة الباسلة من الأسلحة والذخائر والمعدات وكذلك دورها المدنى الهام من خلال مشاركتها فى تنفيذ المشروعات التى تساهم فى بناء الإنسان المصرى وتوفير حياة كريمة له.

وشدد على ضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة لنهو المشروعات التى يتم المشاركة فى تنفيذها وذلك بأعلى جودة مطلوبة والعمل على جذب استثمارات جديدة وابتكار المزيد من المنتجات التى تلبى احتياجات المواطنين.

كما وجّه رؤساء القطاعات بمتابعة سير العمل فى المصانع والشركات والوحدات التابعة والإشراف عليها بهدف تقديم المساعدة ونقل الخبرات لاستكمال ومراقبة سير العملية الإنتاجية وزيادة قدرتها وإمدادها بأحدث التكنولوجيات لتظل وزارة الإنتاج الحربى رائدة وركيزة أساسية للتصنيع العسكرى فى مصر إلى جانب دورها المدنى كأحد أهم الأذرع الصناعية بالدولة.

وأصدر الوزير توجيهات تتعلق بأهمية التكامل بين الشركات والوحدات التابعة والاستفادة من الموارد والخبرات والإمكانيات التكنولوجية والتصنيعية والفنية الموجودة بكل منها، ووجّه بأهمية المتابعة الميدانية الدورية لمختلف المشروعات التى يتم تنفيذها، بالإضافة إلى ضرورة رفع الروح المعنوية للعاملين والاستماع إلى مقترحاتهم وأفكارهم للتطوير ومناقشتهم فى إيجاد حلول ورؤى إستباقية للمشكلات التى قد تعوق سير العملية الإنتاجية والحرص على الإستفادة من المبدعين والمبتكرين من أبناء الإنتاج الحربى.

ولفت إلى أن الجهات التابعة تضم نخبة من المهندسين ذوى الخبرة والعمالة الفنية الماهرة والإداريين ذوى الكفاءة وهو ما يستوجب العمل على صقل خبراتهم من خلال تدريب وتأهيل العاملين بمختلف الفئات الوظيفية والعمل على تكوين صف ثانى من الكوادر القادرة على تولى المسئولية وإتخاذ القرارات، مشدداً على وجوب إتباع تعليمات وإجراءات السلامة والصحة المهنية للحفاظ على العنصر البشرى الذى تقوم عليه العملية الإنتاجية ويعد رأس المال الحقيقى للإنتاج الحربى.

وصرّح المستشار الإعلامى لوزير الدولة للإنتاج الحربى والمتحدث الرسمى للوزارة محمد عيد بكر، أن الوزير "محمد صلاح" شدد خلال الاجتماع على ضرورة الاهتمام بتطوير الشق التسويقى لمنتجات شركات الإنتاج الحربى من خلال دراسة أوجه تعزيز التسويق الإلكترونى للمنتجات المدنية لشركات الإنتاج الحربى وتعزيز خبرات العاملين بها من المتخصصين فى مجال التسويق والمعارض ضمن خطة عمل مبنية على توفير منظومة متطورة لخدمة العملاء إلى جانب التوسع فى المشاركة بالمعارض المحلية والدولية وفتح أسواق تصديرية جديدة لدعم وتعزيز الاقتصاد القومى وتعزيز القيمة المضافة.

وأوضح "بكر" أن الاجتماع شهد توجيهات واضحة بالالتزام ببذل أقصى جهد لإعلاء مصلحة الوطن خاصةً فى ظل الأحداث الدولية الأخيرة والتى انعكست داخلياً على مختلف دول العالم ومنها مصر وفرضت العديد من التحديات التى تتطلب المزيد من العمل المتواصل فى إطار بناء الجمهورية الجديدة.