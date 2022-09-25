خطوات التعامل مع عداد الكهرباء المحترق (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - وتشمل الخطوات: فصل التيار الكهربائى من لوحة التحكم، والاتصال على الخط الساخن لوزارة الكهرباء عبر رقم 121.

كما يتم تقديم طلب بتركيب عداد جديد، وتصل تكلفة العداد المنزلى 1600 جنيه، بينما تصل تكلفة العداد التجارى 2700 جنيه.

جدير بالذكر أنه لا توجد غرامة على المشترك فى حالة احتراق العداد.