وزير الأوقاف الفلسطينى: دور مصر كبير فى خدمة قضايا الإسلام والمسلمين

جدة - نرمين السيد - قال وزير الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينى، حاتم البكرى، إن الدولة المصرية دائما ما تلعب دورا مهما فى طرح القضايا التى تهم المجتمعات، وتراعى مصالح الأمة الإسلامية، ومن هنا تأتى أهمية انعقاد مؤتمر الأوقاف حول الاجتهاد بمصر والذى يتناول قضية شديدة الأهمية وهى الاجتهاد.





وأضاف البكرى -فى تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الأحد، على هامش مشاركته فى المؤتمر الدولى الـ33 للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بوزارة الأوقاف بعنوان "الاجتهاد ضرورة العصر" برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى بحضور وفود من 55 دولة- أن المؤتمر يتناول قضية الاجتهاد والتى لابد وأن تتم بين أهل العلم فى كل مجال لأن هناك الكثير ممن يتحدث عن غير علم، وهو ما ينتج عنه آراء متشددة وفتاوى غير صحيحة، ويعقد من المشكلات.

وأوضح أنه من هذا المنطلق، تأتى أهمية هذا المؤتمر الذى يضع الأمور فى نصابها ومكانها الصحيح، فضلا عن تناول المؤتمر للعديد من الأمور التى تشغل الأمة الإسلامية، وهو ما يبرز دور مصر الكبير والمؤثر فى خدمة المسلمين.

وأشار البكرى، إلى أن الأزهر الشريف من جانبه يبذل جهودا كبيرة فى خدمة قضايا الإسلام، ويسعى دائما إلى نشر الفكر الوسطى المعتدل، مستندا إلى إمكانياته العلمية والبشرية الكبيرة التى تؤهله لهذا الدور العظيم.

ولفت إلى أن أهمية انعقاد هذا المؤتمر تكمن كذلك فى طرحه لقضايا البيئة خلال جلساته المتعددة، تزامنا مع استضافة مصر لمؤتمر تغير المناخ بشرم الشيخ فى نوفمبر المقبل، موضحا أن إطلاق هذا المؤتمر إنما يأتى تأكيدا على أهمية الحفاظ على البيئة من وجهة النظر الإسلامية.

وأعرب عن أمله فى أن يخرج المؤتمر بتوصيات عملية فعالة قابلة للتطبيق ومؤثرة لما لمصر من قوة وتأثير فى العالم الإسلامى وهو ما يعطى المؤتمرات التى تستضيفها زخما كبيرا.