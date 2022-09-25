نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2022 لموظفي الحكومة والقطاع الخاص والمعاشات في المقال التالي

عمر شويل - جدة تزداد معدلات البحث بين الكثير من المواطنين وأصحاب المعاشات في الوقت الحالي إلى معرفة موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2022، وذلك وفقاً لما يتم تحديد من قبل الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، ومع اقتراب شهر أكتوبر ترتفع معدلات ونتائج البحث عن مواعيد صرف المعاشات من قبل المستحقين والذي يصل عددهم إلى أكثر من 10 مليون مواطن.

موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2022

وكانت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي قد أعلنت مؤخراً عن موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2022، ويرجع ذلك لجدول زمني محدد يتم من خلاله توزيع المواطنين أصحاب المعاشات إلى 3 شرائح، وذلك لتجنب التجمعات والتكدسات داخل أماكن صرف الاستحقاقات المالية.

وجاء الجدول المعلن لمواعيد صرف معاشات شهر أكتوبر 2022 على النحو التالي:

الشريحة الأولى: ويحدد لها ميعاد الصرف يومي السبت والأحد 1 و2 أكتوبر 2022، وذلك للفئة أقل من 1000 جنيه.

الشريحة الثانية:ويحدد لها ميعاد الصرف يومي 3 و4 أكتوبر 2022، وذلك للفئة أكثر من 1000 جنيه، وأقل من 2000 جنيه.

الشريحة الثالثة:ويحدد لها ميعاد الصرف يومي 5 و6 أكتوبر 2022، وذلك للفئة أكثر من 2000 جنيه.

الفئات المستحقة لصرف المعاش

ووفقاً للجداول المحددة من الهيئة القومية للتأمين بخصوص توزيع الشرائح وموعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2022، جاء وفقاً للبيانات الرسمية أن عدد أصحاب المعاشات يتخطي أكثر من 10 مليون مواطن، حيث أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أنا ملف المعاشات من أصعب الأمور التي تواجهها الحكومة من الناحية الاقتصادية.

وجاءت القائمة الرسمية التي حددتها الحكومة المصرية في إطار صرف المرتبات وبخصوص الفئات المستحقة للمعاش على النحو التالي:

الأرمل أو المرأة الأرملة مع وجود شرط أساسي وهو عقد زواج موثق، بالإضافة إلى عدم الزواج مرة أخرى.

الابنة ويشترط عدم زواجها.

الابن ويشترط ألا يكون بالغ من العمر 21 عاماً، إلا في حالة لو كان عاجزاً أو طالب علم.

وأعلنت وزارة المالية عن القيمة الجديدة لزيادة المعاشات لعام 2022 والتي جاءت على النحو التالي: