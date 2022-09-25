وزير التنمية المحلية يوجه بمتابعة تنفيذ إجراءات ترشيد استهلاك الكهرباء

جدة - نرمين السيد - تلقى اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، تقريراً حول متابعة تطبيق المحافظات لقرار ترشيد استهلاك الكهرباء فى المصالح الحكومية والأماكن العامة، تنفيذاً لقرارات مجلس المحافظين وتوجيهات رئيس مجلس الوزراء والخاصة بخطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء، التى تستهدف تحقيق وفر من الغاز الطبيعى المستخدم فى تشغيل محطات الكهرباء، بغرض تصديره والاستفادة من العملة الصعبة فى ظل تداعيات الأزمة العالمية الراهنة المرتبطة بالحرب الروسية – الأوكرانية.





وقال الوزير -فى بيان اليوم الأحد- إن هناك متابعة مستمرة لتطبيق القرار على مستوى الجمهورية وكذا الالتزام بمواعيد إغلاق المحلات لتحقيق المستهدفات التى وضعتها الدولة لتوفير الكهرباء، حيث تتلقى الوزارة تقارير دورية بصورة يومية وأسبوعية من المحافظات حول نتائج تطبيق الإجراءات للعرض على رئيس مجلس الوزراء.

وأضاف أن التقرير الذى تلقاه حول تطبيق اجراءات ترشيد الكهرباء، أوضح أنه جرى ترشيد استهلاك الكهرباء بأعمدة الإنارة بمعظم الشوارع الرئيسية والفرعية ومداخل المدن والقرى والعزب والنجوع بنسبة تتراوح ما بين 25% إلى 35%، مضيفاً أن التقرير أشار إلى أن هناك مرور دورى لرؤساء الأحياء والوحدات المحلية لمتابعة تنفيذ القرار والتنبية على المحال التجارية والمطاعم والمقاهى بتخفيض الإنارة الخارجية والداخلية، ويتم اتخاذ الاجراءات اللازمة تجاه المخالفين.

وشدد الوزير، على ضرورة الالتزام بمواعيد فتح وغلق للمحال العامة والتجارية والمطاعم والكافيهات الواردة بقرار وزير التنمية المحلية، رئيس اللجنة العليا للمحال العامة، لافتاً إلى أهمية المرور الدورى لرؤساء الأحياء والمراكز والقيادات التنفيذية بالمحافظات لمتابعة تنفيذ المواعيد واتخاذ الاجراءات القانونية المقررة تجاه المخالفين.

ونوه بضرورة الاستمرار فى تخفيض إنارة الشوارع والميادين العمومية والمحاور والطرق الرئيسية بالمحافظات بما لا يؤثر على السلامة العامة والأمان للمواطنين والاحتياجات الضرورية لهم، وبأهمية عدم إنارة أعمدة الكهرباء فى الشوارع نهاراً دون المواعيد المقررة للتشغيل.

وأشار إلى وجود لجان للمرور الدورى على المصالح الحكومية فى كافة ربوع المحافظات للتأكد من قطع الكهرباء عن تلك المبانى بعد إنتهاء مواعيد العمل الرسمية من الدولة فيما عدا الوحدات التى لها طبيعة عمل خاصة وكذا الغرف التى يوجد بها أجهزة الكمبيوتر والسيرفرات والتى تتطلب استمرار توصيل التيار الكهربائى لها والتأكد من تنفيذ الاجراءات المتفق عليها وكذا المرور على الأماكن التى تضم المولات والمطاعم الكبرى التى تستخدم تكييفات مركزية، بحيث يتم ضبطها على درجة حرارة 25 فأكثر، وليس أقل من 25 درجة بما يسهم فى توفير الكهرباء.

ووجه اللواء هشام آمنة، المحافظين بأهمية المتابعة اليومية لخطط تنفيذ إجراءات ترشيد استهلاك الكهرباء فى المنشآت العامة والمصالح الحكومية والمولات والمحلات التجارية الكبرى والمشروعات والشركات الصناعية التى تستخدم الكهرباء بصورة كبيرة ونظام التكييف المركزى والأندية الرياضية ومراكز الشباب والصالات المغطاة وغيرها من المنشآت الحيوية الواردة فى قرار رئيس مجلس الوزراء فى هذا الشأن.

وتجدر الإشارة إلى أن قرار رئيس الوزراء، بشأن ترشيد استهلاك الكهرباء، شمل وحدات الجهاز الإدارى للدولة، والشوارع والميادين العمومية والمحاور الرئيسية، والمحال والمولات التجارية، والمنشآت الرياضية الكبرى، على أن يتولى المحافظون والوزراء المعنيون إعداد تقارير دورية، بنتائج تطبيق الإجراءات الواردة بهذا القرار.