التنمية المحلية تستعد لمواجهة الأمطار والسيول

جدة - نرمين السيد - وجه هشام آمنة وزير التنمية المحلية، المحافظين لإتمام الاستعدادات الخاصة باستقبال موسم سقوط الأمطار واتخاذ التدابير والاحتياجات اللازمة للحفاظ على أمن وسلامة المواطنين.





وشدد وزير التنمية المحلية، فى بيان اليوم الأحد، على ضرورة قيام القيادات المحلية بالمحافظات بمتابعة أعمال الصيانة وتطهير مخرات السيول، وتنفيذ سيناريوهات إدارة أزمة مبكرة لمتابعة الاستعدادات فى حالة سقوط الأمطار أو حدوث سيول.

ووجه باتخاذ جميع الإجراءات وتوفير الاحتياجات اللازمة والتنسيق مع شركات مياه الشرب والصرف الصحى بالمحافظات للتأكد من تطهير شبكات الصرف الصحى ورفع كفاءة المعدات المعنية والتأكد من جاهزيتها ووضع جميع المعدات فى حالة تأهب قصوى للتعامل مع أى أمطار غير متوقعة.

وأكد آمنة التنسيق المستمر بين غرفة العمليات المركزية بالوزارة وغرفة عمليات مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء وغرف عمليات المحافظات للتعامل الفورى مع مثل هذه الأحداث مع استمرار التنسيق والتعاون مع هيئة الأرصاد الجوية للوقوف بصفة دائمة على حالة الطقس ومعرفة التنبؤات بسقوط الأمطار على مستوى الجمهورية لاتخاذ ما يلزم من إجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية.

ووجه وزير التنمية المحلية، بضرورة أن تتضمن زيارات قطاع التفتيش التابع للوزارة للمحافظات مراجعة كافة استعداداتها والإجراءات التى تم اتخاذها لمواجهة سقوط الأمطار أو حدوث سيول والتأكد من وجود أرقام هواتف لتلقى شكاوى المواطنين الخاصة بالأمطار وسرعة الاستجابة لها واحتواء أى أحداث والتعامل معها بأسلوب ممنهج وسريع.

وشدد على استمرار أعمال تطهير بالوعات الأمطار فى المحافظات، للتأكد من قيامها بتصريف أية كمية متوقعة من الأمطار للتعامل الفورى مع الشكاوى التى ترد بأماكن تجمع المياه وإزالتها على الفور، واتخاذ كافة الإجراءات التى من شأنها الحفاظ على سلامة المواطنين وعدم تعطل الحركة المرورية.

وأكد الوزير على ضرورة الانتشار السريع للمعدات وفرق الطوارئ والتواجد بشوارع المحافظات لمواجهة أى طارئ، وتنفيذ خطط توزيع الشفاطات والبدالات والمواتير بالمحاور الرئيسية ومنازل ومطالع الكبارى والأنفاق لشفط أى تراكمات حتى لا تؤثر على انتظام الحركة المرورية مع تمركزها مدعمة بفرق الطوارئ والتدخل السريع بجانب هذه النقاط قبل هطول الأمطار طبقًا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية.