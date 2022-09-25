معهد بحوث الفلك: هزة بقوة 3.6 ريختر فى الإسكندرية

جدة - نرمين السيد - سجلت محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل والتابعة للمعهد القومى للبحوث الفلكية والچيوفيزيقية اليوم الأحد هزة أرضية بقوة 3.62 درجة على مقياس ريختر على بعد 189 كيلو مترا جنوب غرب الإسكندرية.





وقال رئيس المعهد الدكتور جاد القاضى، فى بيان أصدره اليوم، إن الهزة وقعت فى الساعة الثامنة و25 دقيقة و14 ثانية بالتوقيت المحلى لمدينة القاهرة صباح اليوم، مؤكدا أنه لم يرد للمعهد ما يفيد بالشعور بالهزة أو وقوع أى خسائر فى الأرواح والممتلكات.

وأضاف أن الهزة وقعت على خط عرض 29.80 درجة شمالا وخط طول 28.84 درجة شرقا، وعلى عمق 18.72 كم.