معهد بحوث الفلك: هزة بقوة 3.6 ريختر فى الإسكندرية

وقال رئيس المعهد الدكتور جاد القاضى، فى بيان أصدره اليوم، إن الهزة وقعت فى الساعة الثامنة و25 دقيقة و14 ثانية بالتوقيت المحلى لمدينة القاهرة صباح اليوم، مؤكدا أنه لم يرد للمعهد ما يفيد بالشعور بالهزة أو وقوع أى خسائر فى الأرواح والممتلكات.
وأضاف أن الهزة وقعت على خط عرض 29.80 درجة شمالا وخط طول 28.84 درجة شرقا، وعلى عمق 18.72 كم.
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