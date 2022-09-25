نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استخراج اشتراك المترو للطلاب 2022.. الأوراق المطلوبة ومكاتب الإشتراك والتجديد في المقال التالي

عمر شويل - جدة يزداد البحث بين طلاب المدارس والجامعات المستخدمين لشبكة مترو الأنفاق عن اشتراك المترو للطلاب 2022، وذلك بعد أن أعلنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق عن البدء في استخراج كروت اشتراكات الطلاب بجميع المراحل الدراسية وذلك بدءاً من يوم السبت الموافق 24 سبتمبر 2022، ونقدم لكم من خلال موضوعنا اليوم الشروط والأوراق المطلوبة لاستخراج كارت المترو للطلاب للخطوات الثلاثة والخطوات اللازمة لذلك.

اشتراك المترو للطلاب 2022

وطرحت الشركة المصرية لإدارة مترو الأنفاق استمارة اشتراك المترو للطلاب 2022 لإصدار كارنيهات المترو للطلاب في يوم 16 سبتمبر 2022، وذلك من خلال منافذ ومكاتب صرف التذاكر الموجودة في مجميع محطات المترو بالخطوط الثلاثة بدءاً من الساعة الخامسة والربع صباحاً حتى الواحدة بعد منتصف الليل، كما أتاحت أيضاً إمكانية شراء استمارة الطلاب للاشتراك في المترو من خلال مكاتب الاشتراكات، وحددت شركة تشغيل المترو بعض الأوراق والخطوات اللازم اتباعها لإمكانية استخراج اشتراك المترو للطلاب وهي كالآتي:

شراء استمارة اشتراك طلاب مع وضع عدد 2 صورة شخصية.

يتم ختم الصورة الأولى نصف على الصورة والنصف الآخر على الاستمارة، وتختم الصورة الثانية من الخلف.

تعتمد الاستمارة بختمها بشعار الجمهورية من خلال قسم شئون الطلاب.

ترفق صورة لبطاقة الرقم القومي أو شهادة ميلاد الطالب مع الاستمارة.

يرفق بالاستمارة إيصال سداد المصاريف وصورة كارنيه جامعي للسنة الدراسية الحالية أو السابقة.

كتابة رقم هاتف الطالب أو ولي الأمر على الاستمارة للضرورة.

يتم استخراج الاشتراك من مقر إقامة الطالب إلى مقر دراسته فقط.

يتم استخدام الاشتراك للشخص المشترك فقط حتى لا تعرض نفسك لغرامة مالية.

مكاتب تجديد اشتراك المترو للطلاب 2022

وحددت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق مكاتب استخراج وتجديد اشتراك المترو للطلاب 2022 وذلك في خطوط المترو الثلاثة وجاءت كالآتي:

مكاتب محطات تجديد اشتراك المترو في الخط الأول:

محطة مترو حلوان.

محطة مترو عين حلوان.

محطة مترو جامعة حلوان.

محطة مترو المعادي.

محطة مترو دار السلام.

محطةمترو الزهراء.

محطة مترو الشهادء.

محطة مترو منشية الصدر.

محطة مترو حدائق الزيتون.

محطة مترو عين شمس.

محطة مترو عزبة النخل.

محطة مترو المرج والمرج الجديدة.

مكاتب محطات تجديد اشتراك المترو في الخط الثاني:

محطة مترو كلية الزراعة.

محطة مترو المظلات.

محطة مترو روض الفرج.

محطة مترو مسرة.

محطة مترو الشهداء.

محطة مترو العتبة.

محطة مترو الدقي.

محطة مترو جامعة القاهرة.

محطة مترو الجيزة والمنيب.

مكاتب محطات تجديد اشتراك المترو في الخط الثالث:

محطة مترو العتبة.

محطة مترو العباسية.

محطة مترو هليوبوليس.

محطة مترو عدلي منصور.