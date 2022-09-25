انت الان تتابع خبر عاجل – التضامن تكشف النقاب حول صرف زيادة جديدة مع معاشات أكتوبر 2022 والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - تسأل الكثير من أصحاب المعاشات خلال الأيام الماضية حول قيام الحكومة المصرية ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي والهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية بزيادة مستحقاتهم الشهرية خلال صرف معاشات شهر أكتوبر 2022.تبدأ عملية صرف معاشات أكتوبر 2022 بداية من يوم السبت المقبل الذي سوف يوافق الأول من الشهر الجديد، بالإضافة إلي أنه سوف يكون اليوم الأول في العام الدارسي الجديد 2023 في جميع مدارس وجامعات جمهورية مصر العربية.

حقيقة زيادة المعاشات:

لم يصدر عن وزارة التضامن الاجتماعي والهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية أي قرار بشأن زيادة المعاشات خلال شهر أكتوبر القادم، مما يعني أن الزيادة التي سوف يتم صرفها لهم هي التي إقرارها في شهر أبريل الماضي التي تبلغ 13%.