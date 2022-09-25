انت الان تتابع خبر هيئة الأرصاد عن طقس اليوم الأحد 25 سبتمبر 2022: حر ومطر مع بعض والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس حار اليوم الأحد الموافق 25 سبتمبر 2022، شديد الحرارة في ساعات النهار على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجوب سيناء وجنوب البلاد، حار رطب على السواحل الشمالية، معتدل رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب الصعيد خلال ساعات المساء.وأشارت هيئة الأرصاد أنه سوف يكون هناك فرصة لسقوط أمطار على فترات متباعدة خلال ساعات النهار على كلا من السلوم ومطروح مع نشاط رياح ليلا على بعض المناطق مما يقلل الاحساس بارتفاع نسب الرطوبة.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد 25 سبتمبر 2022:

1- القاهرة العظمى 33 درجة والصغرى 23 درجة.

2- الإسكندرية العظمى 29 درجة والصغرى 22 درجة

3- مطروح العظمى 28 درجة والصغرى 21 درجة.

4- سوهاج العظمى 39 درجة والصغرى 23 درجة.

5- قنا العظمى 40 درجة والصغرى 23 درجة.

6- أسوان العظمى 41 درجة والصغرى 26 درجة.