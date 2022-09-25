انت الان تتابع خبر لأكثر من 6 ساعات- قطع الكهرباء عن هذه المناطق في محافظة كفر الشيخ والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أصدرت شركة الكهرباء بمحافظة كفر الشيخ، بيان هام اليوم الأحد الموافق 29 سبتمبر 2022 بشأن قطع الكهرباء عن المناطق المحافظة

موعد قطع الكهرباء في محافظة كفر الشيخ

وأكدت شركة كفر الشيخ أنه سوف يتم قطع الكهرباء اليوم لمدة 7 ساعات فقط بداية الساعة الثامنة صباحا حتى الثالثة عصراً من نفس اليوم بسبب إجراء أعمال الصيانة الدورية للوحة توزيع مشعل للحفاظ على جودة التغذية الكهربائية للمشتركين .