انت الان تتابع خبر تعليق عمرو أديب على حادث طريق السويس: الواد ده ضارب إيه والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - ظهر تعليق عمرو أديب على حادث طريق السويس وهو الفيديو المنتشر لقيادة شخص لسيارته باستهتار كبير على أحد المحاور بالطريق السريع، وقال “إنه بمثابة أحد «الأفلام الأمريكية على الطرق السريعة، لكنه فيلم مصري بكفاءة”.

وأثناء تقديم عمرو أديب برنامج الحكاية الذي يبث على قناة إم بي سي مصر الفضائية مساء أمس السبت، قائلاً “يقود سيارته بشكل قاتل، فاتح باب السيارة ويقوم بحركات قاتلة في الطريق، الشاب القاتل على طريق السويس رايح جاي مش هامه حد أو أي حاجة”.

وتابع قائلاً “كلنا تساءلنا بعد رؤية الفيديو قلنا الواد ده ضارب إيه؟ الحاجات دي لما تضرب الأيس والحشيش والفودو دي النتيجة، الناس حاولت معه مرة واثنين وثلاثة لإخراجه خارج الطريق، لكن هو في كوكب تاني مبلبع حاجة ومفيش فايدة فيه”.