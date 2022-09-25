انت الان تتابع خبر عاجل.. حقيقة وجود بانية صيني في الأسواق.. كل المستهلكين يطمنوا من دلوقتي والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - انتشر بين جميع رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالتحديد فيس بوك، صور دجاج بانية يباع في الأسواق وهي عبارة عن دجاج ذو شكل غريب يشبه لحوم القطط، وهي من الأشياء التي أصابت الجميع بالقلق الشديد.

وتسببت الصور في نشر حالة من الجدل الكبير على السوشيال ميديا، وهذا بسبب ما انتشر حول الدجاج البانية المجمد، وهذا بسبب انتشار الأقوال أنه لحم دجاج بانيه صيني ولكنه ظهر مؤخراً أنه دجاج مجمد يباع في السوبر ماركت وليس صيني.

وبدء الجميع يؤكدون على أن كل ما انتشر مؤخراً لا يوجد له أي أساس من الصحة، ويحاول الكثير من الأشخاص الترويج لمثل هذه الشائعات التي تؤثر على الشخص، وقال البعض أن هذا الدجاج وهذه المواصفات لأي يوجد منها ي السوبر مصري بالأسواق.