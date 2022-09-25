انت الان تتابع خبر تعليق زاهي حواس على التمثال المسيء في فرنسا: لا نقبل هذا المنظر إطلاقاً والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قام الدكتور زاهي حواس وزير الأثار الأسبق إن الصورة المنتشرة على وسائل التواصل الاجتماعي بالتعليق على تمثال شامبليون، وهو الذي يضع حذائه على رأس واحد من ملوك القدماء المصريين في واحدة من الجامعات الفرنسية، وهي من وجهة النظر الفرنسية أنه لا يوجد إهانة للحضارة المصرية.

تعليق زاهي حواس على التمثال المسيء في فرنسا للمصريين

وقال زاهي حواس في العديد من التصريحات الخاصة “الفرنسيون يحترمون الآثار المصرية بشكل غير عادي، وشامبليون له فضل على الآثار المصرية، ولكن منظر التمثال الذي يضع قدمه على رأس الفرعون المصري بالنسبة لنا يعد إهانة للحضارة المصرية، وبالتالي لا نقبل هذا المنظر إطلاقا، ولذا لابد أن تقدم فرنسا على اتخاذ إجراءات عاجلة لاحترام شعور الشعب المصري بإزالة هذه الصورة تماما، لأنه يجرح شعور المصريين”.