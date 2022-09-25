انت الان تتابع خبر سبب خوف عمرو أديب من الموت: هيتعملي حفلة غير طبيعية مش عايز أموت والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قام الإعلامي عمرو أديب بالتعليق على وفاة الفنان هشام سليم والذي وافته المنية يوم الخميس الماضي، وهذا بعد معاناة مع مرض السرطان، وذلك بعد تعرضه إلى الكثير من الانتقادات بعد وفاته.

ووجه عمرو أديب انتقاد شديد من خلال برنامجه الحكاية الذي يعرض على قناة إم بي سي مصر تعليقات البعض على مواقع التواصل الاجتماعي، والخاص بتفاصيل والأزمات التي تخص الحياة الشخصية والعائلية الخاصة بالفنان الراحل.

وتحدث أديب قائلاً “مفتكرش السنتين التلاتة اللي فاتوا حد مات وسيبناه في حاله، إحنا مش بنسيب حد يموت في سلام، قوله الله يرحمه ونقطة، بقيتوا متوحشين ليه؟، الراجل اللي مات الحكم عليه هيفيدك في إيه، ماذا سيضيف حكمك على إنسان مات، عن هشام سليم أتحدث”.

واستكمل قائلاً “هشام سليم توفى وسط أهله، ومشاكله كلها مع إخوته اتحلت، الراجل كان عيان بقاله سنتين، بس ده يفرق معاكوا في إيه!! إنه اتخانق مع أهله أو متخانقش، إن أهله كانوا جنبه ولا مكانوش جنبه، ما تسيبوا الناس تموت”.

واختتم قائلاً “ليه بنعمل في بعض كده، أنا بقيت خايف أموت، هتعملوا فيا إيه؟! أنا عارف هيتعملي حفلة غير طبيعية، مش عايز أموت مش خوفًا من الموت، مش عايز أموت علشان اللي انتوا بتعملوه ده”.