الصحة تطلق قوافل طبية إلى الإسكندرية وأسوان والوادى الجديد

جدة - نرمين السيد - ومن المقرر أن يتم الكشف والعلاج مجانًا فى التخصصات الطبية: نساء وولادة - خدمات تنظيم الأسرة – الأطفال ـ الباطنة - الأنف والأذن ـ العظام - الجراحة - الرمد الأسنان - القلب – الجلدية، وخدمات الأشعة والتحاليل.

وتنطلق القوافل إلى محافظات الإسكندرية، وأسوان، والوادى الجديد.