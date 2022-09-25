صباحك ومطرحك.. أماكن الزحام والطرق البديلة خلال فترة الذروة الصباحية

جدة - نرمين السيد - قال محمد صابر، محرر الشؤون الأمنية والمرورية بــ "الراديو 9090"، إن معدلات حركة سير السيارات خلال فترة الذروة الصباحية على معظم محاور محافظات الوجه البحرى والقبلى تعمل بشكل طبيعى.





وأضاف صابر، خلال مداخلة مع الإعلامى أحمد يونس فى برنامج "صباحك ومطرحك"، أن محافظة الإسكندرية ظهرت بها بعض الأحجام المرورية عند محور أبوقير ومنطقة محطة سيدى جابر وبعض الأحجام المتفرقة فى طريق الجيش عند منطقة سيدى بشر وأعلى كوبرى أبيس.

وفى القليوبية، أوضح أن الكثافات تواجه القادم من الطريق الزراعى ومناطق قليوب ومتجه إلى ميت نما وشبرا الخيمة لذا يفضل استخدام محور بنها الحر للمتجه إلى محافظات الأقاليم.

وأشار إلى جميع محاور قطاعات الطرق الدائرية المؤدية إلى مداخل ومخارج القاهرة الكبرى تعمل بشكل طبيعى، ما عدا أعلى مناطق المرج حيث توجد بعض الكثافات للمتجه إلى نفق السلام وكذلك عند منزل الصحراوى فى منطقة القوس الغربى للمتجه إلى محور المريوطية بسبب وجود منطقة أعمال لذا يفضل الطريق السياحى فى هذا التوقيت.

وبالنسبة لمحور 26 يوليو، فتوجد بعض الأحجام المرورية عند منطقة ناهيا للقادم من أكتوبر والشيخ زايد ومتجه إلى ميدان لبنان، لذا يفضل استخدام محور روض الفرج، مؤكدا أن اللواء محمد عبدالحفيظ مدير الإدارة العامة للمرور، وجه بنشر الخدمات المرورية لكافة محاور الطرق المؤدية لمداخل ومخارج القاهرة الكبرى بنطاق قطاعات الطرق السريعة والصحراوى والدائرى.

وفى محافظة الجيزة، تابع أن الكثافات المرورية تتواجد فى شارع السودان ومحطة كوبرى الجامعة القادم من أعلى كوبرى فيصل ومتجه إلى الدقى والمهندسين، لذا يفصل سلوك شارع الجامعة وشارع مراد، الدفع بسيارات الانتشار السريع تحت إشراف اللواء أمجد أنور مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة لاستيعاب أكبر قدر حركة سيارات.

وفى محافظة القاهرة، أكد وجود زحام أعلى كوبرى أكتوبر للخارج من شرق القاهرة ومتجه لمناطق الدمرداش عند منطقة الوصلة المعلقة لذا يفضل استخدام المسطح الأرضى من شارع لطفى السيد ونطلع كوبرى أكتوبر من غمرة.

ونصح المتجه إلى وسط المدينة بسلوك نفق الأزهر، مشيرا إلى وجود كثافات أعلى كوبر الحدائق القادم من سكة الوايلى والزاوية ومتجه إلى مناطق مدينة نصر والفنجرى لذا يفضل سلوك كوبرى سراى القبة أفضل من كوبرى الحلمية، كما تتوافد الأحجام أعلى كوبرى السيدة عائشة ويفضل سلوك منطقة الملك الصالح.

وأكد أنه يفضل تجنب كوبرى 15 مايو للخارج من القاهرة إلى الجيزة والعكس والتوجه إلى كبارى عباس والجلاء والجامعة والساحل، والتوجه إلى كبارى عباس والجلاء والجامعة والساحل، مشيرا إلى أن اللواء مؤمن سعيد مساعد وزير الداخلية ومدير الإدارة العامة لمرور القاهرة، وجه بنشر الخدمات المرورية بكافة محاور القاهرة وتعين خدمات مرورية لمواجهة سوء الأحوال الجوية وارتفاع درجات الحرارة نتيجة الأعطال مع تنظيم الحركة المرورية.