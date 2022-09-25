شكري يبحث مع نظيره الباكستاني تعزيز العلاقات الثنائية

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 25 سبتمبر 2022 08:30 صباحاً - اجتمع سامح شكري وزير الخارجية اليوم 24 سبتمبر الجاري، مع" بيلاوال بوتو زارداري" وزير خارجية جمهورية باكستان الإسلامية، على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك.

وصرح السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الوزير شكري أعرب عن تضامن مصر مع باكستان في ظل الظروف المناخية العصيبة التي تمر بها البلاد، مؤكدًا على أهمية العمل الدولي المشترك في قضايا المناخ. كما تباحث الوزيران حول مواصلة تدعيم العلاقات الثنائية المتشعبة والتاريخية بين البلدين في مجمل المجالات وعلى كافة الأصعدة المختلفة والدفع بها قدماً لآفاق أرحب، بما يحقق تطلعات الشعبيّن الصديقين، ويُعزز من قدرة مصر وباكستان على مواجهة التحديات المشتركة.

وذكر المتحدث الرسمي أن الوزيرين أشارا إلى أهمية العمل لتعظيم حجم التبادل التجاري بما يتناسب وحجم السوق بالبلدين، حيث أكدا على التطوّر الملموس الذي شهدته العلاقات التجارية الثنائية مع إعلان مصر للطيران استئناف رحلات نقل البضائع المباشرة بين القاهرة ولاهور. كما أعرب الوزيران عن تطلعهما إلى استمرار التواصل الوثيق وتبادل الزيارات على كافة المستويات المختلفة، وذلك من أجل التشاور والتنسيق المستمر سواء على الصعيد الثنائي أو في المحافل الدولية، وخاصة في ظل رئاسة باكستان لمجموعة الـ (77).