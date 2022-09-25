شكرى يعرب عن تضامن مصر مع باكستان فى ظل الظروف المناخية التى تمر بها

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال اللقاء الذى عقده شكرى اليوم الأحد مع وزير خارجية باكستان بيلاوال بوتو زارداري، على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك.

وصرح المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية السفير أحمد أبو زيد، بأن الوزير شكرى أكد على أهمية العمل الدولى المشترك فى قضايا المناخ.

وقال المتحدث إن الوزيرين بحثا مواصلة تدعيم العلاقات الثنائية المتشعبة والتاريخية بين البلدين فى مجمل المجالات وعلى كافة الأصعدة المختلفة والدفع بها قدماً لآفاق أرحب، بما يحقق تطلعات الشعبيّن الصديقين، ويُعزز من قدرة مصر وباكستان على مواجهة التحديات المشتركة، وأشارا إلى أهمية العمل لتعظيم حجم التبادل التجارى بما يتناسب وحجم السوق بالبلدين، وأكدا على التطوّر الملموس الذى شهدته العلاقات التجارية الثنائية مع إعلان مصر للطيران استئناف رحلات نقل البضائع المباشرة بين القاهرة ولاهور.

وأعرب الوزيران عن تطلعهما إلى استمرار التواصل الوثيق وتبادل الزيارات على كافة المستويات المختلفة، وذلك من أجل التشاور والتنسيق المستمر سواء على الصعيد الثنائى أو فى المحافل الدولية، وخاصة فى ظل رئاسة باكستان لمجموعة الـ (77).