شخص 2 متر ونصف طلب مصارعته.. على جمعة يحكى موقفا غريبا حدث مع النبى (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وقال جمعة، خلال حواره فى برنامج "من مصر"، الذى يعرض على قناة cbc، ويقدمه الإعلامى عمرو خليل، إن النبى صلى الله عليه وسلم نشأ فى بيئة صحية من حيث النظام الطبى والغذائى، ولذلك كان جسده الشريف مثالا للكمال.

وأوضح، أنه فى يوم من الأيام أرسل المشركون شخصا اسمه "ركانة" وكان طوله 2 متر ونصف يصارع النبى صلى الله عليه وسلم، فذهب هذا الشخص وطلب من الرسول صلى الله عليه وسلم مصارعته، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم قال له أصارعك ولكن على نصف مالك.

وتابع جمعة القصة: سيدنا النبى صلى الله عليه وسلم مسك الشخص ووقعه على الأرض، فطلب من الشخص مصارعته مرة أخرى، فقال له الرسول ولكن على ثلث مالك فأوقعه مرة أخرى، ثم طلب منه مصارعته للمرة الثالثة فأوقعة الرسول صلى الله عليه وسلم أيضا، ولكن فى النهاية أرجع له الرسول صلى الله عليه وسلم ماله كله، فقال له الرجل أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله