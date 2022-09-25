مستشار الرئيس يوضح تفاصيل مقترح إضافة اختيار التبرع بالأعضاء فى البطاقة

جدة - نرمين السيد - وأوضح تاج الدين، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر"، عبر قناة cbc، مع الإعلامى عمرو خليل، إننا نستهدف فى المستقبل إدخال عمليات التبرع بزراعة الرئة، مؤكدا أن التبرع بالأعضاء ليس إجباريا ويمكن للمتبرع العودة عن قراره فى أى وقت.

وأوضح أن هناك زرع الكبد والكلى وفى المستقبل القريب سيكون هناك زرع رئة، وكثير يحتاج هذه الأعضاء، لافتا إلى أن متوسط الأعمار فى مصر يزيد ويتحسن، وهناك فرق طبية مدربة وخبراء فى هذا المجال.