التعليم العالى تعلق على شروط ملابس طلاب الجامعات بالعام الدراسى الجديد

جدة - نرمين السيد - ردت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، تعقيبًا على ما نُشر فى بعض مواقع التواصل الاجتماعى، حول مسألة ضوابط وشروط ملابس طلاب الجامعات، تزامنًا مع قُرب بدء العام الدراسى الجديد فى أول أكتوبر القادم.





وقالت الوزارة، إن مواقع التواصل الاجتماعى تُكرر تقديم هذا التناول المُفتعل مع قدوم كل عام دراسى جديد.

وأوضحت وزارة التعليم العالى، ثقة منظومة التعليم الجامعى فى أخلاق طُلابها وقدرتهم على اختيار ملابسهم وسلوكياتهم بما يناسب الحرم الجامعي.

وتمنت وزارة التعليم العالى لأبنائها الطلاب عامًا جامعيًا موفقًا، كما أهابت الوزارة بأبنائها الطلاب الاستخدام الرشيد لمواقع التواصل الاجتماعى وعدم الانصياع للشائعات والأخبار الكاذبة والمُبالغ فيها والتى يتم ترويجها من خلال مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة مع بداية كل عام دراسي.

وأعبت وزارة التعليم العالى بأبنائها الطلاب بالرجوع إلى موقعها الإلكترونى على الإنترنت وصفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعى التالية لمتابعة الأخبار الصادرة عن الوزارة.