شكرى يلتقى نظيره العراقى على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة

جدة - نرمين السيد - وصرح السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، بأن الوزيرين ناقشا التطورات على الساحة العراقية، حيث أكد شكرى على كامل دعم مصر لأمن واستقرار العراق الشقيق وتحقيق التوافق الداخلى.

كما أشاد الوزير شكرى بالجهود التى يبذلها العراق فى مكافحة الإرهاب.

وأضاف السفير أبو زيد، أن الوزير شكرى أكد على أهمية التعاون الثلاثى بين مصر والأردن والعراق فى ظل الروابط الوثيقة وتعظيم المصالح المشتركة بين الدول الثلاث.

كما تناول الوزيران عدداً من القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك، وذلك فى ظل التشاور والتنسيق المستمر بين الجانبين.