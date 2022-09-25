جدة - نرمين السيد - وصرح السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، بأن الوزيرين ناقشا التطورات على الساحة العراقية، حيث أكد شكرى على كامل دعم مصر لأمن واستقرار العراق الشقيق وتحقيق التوافق الداخلى.
كما أشاد الوزير شكرى بالجهود التى يبذلها العراق فى مكافحة الإرهاب.
وأضاف السفير أبو زيد، أن الوزير شكرى أكد على أهمية التعاون الثلاثى بين مصر والأردن والعراق فى ظل الروابط الوثيقة وتعظيم المصالح المشتركة بين الدول الثلاث.
كما تناول الوزيران عدداً من القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك، وذلك فى ظل التشاور والتنسيق المستمر بين الجانبين.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شكرى يلتقى نظيره العراقى على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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