التعليم تكشف حقيقة بدء الدراسة غدا لتلاميذ الصفوف الثلاثة الأولى

جدة - نرمين السيد - وأوضحت الوزارة - فى بيان صحفى مساء اليوم السبت ـ أن بداية العام الدراسى لجميع الصفوف ستكون فى الموعد المُعلن من قبل الوزارة فى الأول من شهر أكتوبر المقبل، مناشدة مرتادى مواقع التواصل الاجتماعى تحرى الدقة والموضوعية فى نشر الأخبار لعدم أحداث البلبلة.

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