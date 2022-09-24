وزير الرياضة يُودع رئيس اللجنة الأولمبية الدولية بعد زياراته الرسمية لمصر

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 24 سبتمبر 2022 11:32 مساءً - ودع وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، توماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية، بعد زيارة رسمية لمصر استغرقت يومين.

بحضور الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، مصطفى براف رئيس اتحاد اللجان الأولمبية الأفريقية "أنوكا"، المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، ولفبف من قيادات وزارة الشباب والرياضة ورؤساء الاتحادات الرياضية.

وأثنى الدكتور أشرف صبحي علي زيارة رئيس اللجنة الأولمبية الدولية توماس باخ لمصر، ووصفها بالمثمرة للغاية، والتي تناولت مناقشة العديد من الملفات المهمة، وأهمها ملف استضافة مصر لدورة الألعاب الأولمبية 2036.

وعبر توماس باخ رئيس اللجنة الأوليمبية الدولية، عن شكره وتقريره للدولة المصرية وفخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، علي حفاوة الاستقبال، مشيدًا بالبنية الرياضية المصرية.

ووصل توماس باخ أمس، وقام بجولة سياحية بمنطقة الأهرامات، ومشاهدة مباراة في بطولة الاسكواش، وجولة تفقدية بمدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية، ثم أعقبها لقاء فخامة السيد الرئيس، والاستقبال الرسمي بمقر اللجنة الأوليمبية المصرية، وأُختتمت بزيارة المتحف القومي للحضارة المصرية.