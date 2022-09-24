جدة - نرمين السيد - أكد وزير الخارجية سامح شكرى، مواصلة جهود مصر الداعمة للحلول السياسية بموجب المرجعات الدولية فى كل من سوريا واليمن ولبنان والسودان، بما يحفظ وحدة وسلامة ومقدرات هذه الدول والأقطار الشقيقية وينهى التدخلات الخارجية فى شؤونها.





وأشار خلال كلمته أمام الجمعية العمومية للأمم المتحدة، اليوم السبت، أن التوصل لحلول نهائية لدول الجوار الإقليمى يظل ركنًا أصيلًا فى بناء منظومة دولية آمنة ومستقرة. وأضاف أن مصر تدعم إنجاز الإطار الدستورى لإجراء الانتخابات الليبية فى أقرب وقت ممكن، مشيرا إلى أهمية خروج كل القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا وحل الميليشيات. وينشر "دوت الخليج" نص كلمة وزير الخارجية أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة:

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