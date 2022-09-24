ارتفاع الحرارة.. توقعات الأرصاد لطقس الأحد

جدة - نرمين السيد - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد غدا الأحد، طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل الحرارة رطب ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، فيما تنشط الرياح ليلا على بعض المناطق مما يقلل الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة.





وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، فتوقع الخبراء أن تكون خفيفة الى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.75 متر، والرياح السطحية شمالية شرقية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر، فتكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 34 23

العاصمة الإدارية 34 23

6 أكتوبر 35 22

بنهــــا 34 23

دمنهور 33 22

كفر الشيخ 32 22

المنصورة 33 22

دمياط 30 22

بورسعيد 29 23

الإسماعيلية 34 22

السويس 34 22

الزقازيق 34 23

شبين الكوم 34 23

طنطا 34 22

شلاتين 39 26

الإسكندرية 30 22

العلمين الجديدة 30 22

وادى النطرون 32 21

مطروح 28 21

السلوم 28 20

سيوة 36 20

العريش 30 22

رفح 30 22

الطور 35 24

كاترين 32 18

رأس سدر 37 21

نخل 34 16

طابا 36 23

نويبع 39 24

حلايب 35 26

شرم الشيخ 40 27

الغردقة 41 26

مرسى علم 38 26

الفيوم 39 23

بنى سويف 39 23

المنيا 41 23

أسيوط 42 23

سوهاج 42 23

قنا 43 24

الأقصر 43 25

أسوان 43 26

الوادى الجديد 43 24

أبو سمبل 42 25

أبو رماد 38 26

رأس حدربة 34 26

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية فهى كالتالى:

العظمى الصغرى

مكة 40 30

المدينة 40 29

الرياض 37 23

المنامة 36 32

أبو ظبى 38 30

الدوحة 39 30

الكويت 42 27

دمشق 30 15

بيروت 29 25

عمان 31 18

القدس 29 16

غزة 29 21

بغداد 36 22

مسقط 34 29

صنعاء 25 14

الخرطوم 39 29

طرابلس 29 23

تونس 32 22

الجزائر 27 21

الرباط 24 16

نواكشوط 30 25

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم:

العظمى الصغرى

إسلام اباد 30 21

نيودلهى 27 23

جاكرتا 32 24

بكين 28 13

كوالالمبور 32 24

طوكيو 25 19

أثينا 25 17

روما 23 17

باريس 18 09

مدريد 23 12

برلين 17 09

لندن 17 11

مونتريال 18 12

موسكو 08 06

نيويورك 23 17

واشنطن 25 15