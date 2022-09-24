قناة الحياة تبدأ عرض مسلسل الأطفال يحيى وكنوز من إنتاج شركة هاشتاج

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 24 سبتمبر 2022 10:33 مساءً - تبدأ قناة الحياة عرض مسلسل الأطفال يحيى وكنوز، والذي أنتجته شركة "هاشتاج Hashtag"، المتخصصة في التسويق والإنتاج لمنصات التواصل الاجتماعي، لإنتاج المحتوى الترفيهي والتثقيفي، لعودة الأطفال للهوية المصرية، وذلك بدءًا من اليوم.

ومن المقرر عرض المسلسل كرتون الأطفال على شاشة الحياة يوميا.

واستطاعت " هاشتاج Hashtag" الشركة الرائدة في إنتاج المحتوى الأكثر تأثيرا وشعبية على منصات التواصل الاجتماعي، أن تعيد الأطفال للهوية المصرية من خلال الحلقات التي أنتجتها ونسجت فيها تاريخ مصر الفرعوني في قالب ترفيهي يتناسب مع الأطفال.

وعن طريق مغامرات "يحيى" الذي يلعب دوره الطفل إياد، بمشاركة شقيقته "كنوز" والتي تقوم بتقديم شخصيتها الطفلة بثينة، استطاعا الصغيرين بأدائهم المميز التسلل لعقول وقلوب الأطفال، والوصول إليهم، بأدائهما الذين نال إعجاب النقاد، وساعد في انتشار المسلسل ورقعة متابعيه بهذا الحجم.

كما استعانت شركة هاشتاج Hashtag المشرفة عن العمل، بمجموعة من الأكاديميين والمتخصصين من علماء التاريخ والاجتماع وعلم المصريات، لمراجعة وتدقيق المعلومات والأحداث الواردة في المسلسل، فضلًا عن اختيار نخبة من الشخصيات اللامعة من الذين يحظون بحب من الشارع لتجسيد الشخصيات الملكية، من بينهم الفنانة إسعاد يونس والتي تجسد شخصية الملكة حتشبسوت، والفنان ياسر جلال الذي يجسد شخصية الملك رمسيس، والفنان أشرف عبد الباقي شخصية الملك خوفو ، وغيرهم من الفنانين الذين ساهموا في نجاح العمل.

ويذكر أن شركة هاشتاج Hashtag هي الأهم مصرياً وعربياً في إدارة حسابات شركات الإنتاج السينمائي والفني والعديد من القنوات التليفزيونية ومحطات الراديو، وكذلك إدارة حسابات نجوم السينما والدراما والغناء، إلي جانب التوسع في مجال المسؤولية المجتمعية من خلال انتاج محتوى وإداراة حسابات في مجالات التنمية والاقتصاد، وقد قررت الشركة بالتعاون مع المتحدة للإنتاج الفني وبرعاية واتش ات WATCH IT وهي أحد المنصات العربية في عرض المحتوى الترفيهي بالمشاركة في عرض يحي وكنوز حصريا على منصتها.