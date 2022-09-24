عاجل.. شكرى: تزايد محاولات الاستقطاب فى العالم يؤثر على الاستقرار الدولى

جدة - نرمين السيد - وأضاف شكرى فى كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أن مصر تطرح رؤية للواقع الدولى لمواجهة التحديات القائمة، موضحا أن مصر تسعى لعالم مستقر بعيد عن التوتر.

وتابع شكرى أن الأزمات الجيو سياسية جاءت متلاحقة فى وقت يعانى فيه العالم من تداعيات جائحة كورونا.