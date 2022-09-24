جدة - نرمين السيد - وقال شكرى فى كلمته إنه يجب تفعيل الدبلوماسية متعددة الأطراف لحل الأزمات الدولية التى تواجه العالم، مشيرا إلى أن الأزمة الأوكرانية الروسية فاقمت من الأزمة الاقتصادية التى يعانى منها العالم. وأشار وزير الخارجية إلى أن أزمة الأمن الغذائى جاءت نتيجة للفشل فى تحقيق التنمية المستدامة وأزمات اقتصادية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر كلمة وزير الخارجية سامح شكرى أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة (بث مباشر) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.