الجيزة: غلق جزئى لشارع الهرم من تقاطع المستشفى وحتى المريوطية

جدة - نرمين السيد - قررت محافظة الجيزة غلق جزئى لشارع الأهرام بداية من تقاطعه مع شارع المستشفى، وحتى تقاطعه مع طريق المريوطية لتنفيذ أعمال محطة مترو المريوطية، بدءًا من الـ 12 صباح غد الأحد وحتى انتهاء الأعمال.





وقالت المحافظة فى بيانها، اليوم السبت، إنه فى إطار تنفيذ أعمال محطات مشروع مترو الأنفاق الخط الرابع بشارع الأهرام، والذى يتضمن محطات "الأهرامات، المريوطية، العريش، المطبعة، الطالبية، مدكور، المساحة"، قررت تسليم الشركة المنفذة للأعمال النصف الثانى لموقع أعمال محطة مترو المريوطية المرحلة الثانية بداية من شارع المستشفى وتقاطعه مع شارع الأهرام وحتى تقاطع شارع الأهرام مع طريق المريوطية لمسافة مايقرب من 370 م فى الاتجاه القادم من ميدان الجيزة اتجاه المنطقة الأثرية، مما يستلزم غلق جزئى لشارع الأهرام فى المنطقة والاتجاه المشار إليهما لتسليم موقع محطة مترو أنفاق المريوطية بالكامل ابتداءً من الساعة 12 صباح الأحد 25 سبتمبر 2022 وحتى انتهاء فترة الأعمال.

ووجه أحمد راشد، محافظ الجيزة رئيس حى الطالبية، ومدير الإدارة العامة لمرور الجيزة، باتخاذ مايلزم نحو تسهيل حركة المركبات بمحيط الأعمال ومنع التكدسات.

ورفعت محافظة الجيزة من خلال حى الطالبية والإدارة العامة للمرور بالتنسيق مع الشركة المنفذة، كفاءة شارع الأهرام بمحيط موقع أعمال المحطة من حيث الطبقة الأسفلتية، إزالة أرصفة، توسعة الطريق، تركيب أعمدة إنارة وذلك لتوفير حارات مرورية مناسبة ليصبح عرض شارع الأهرام بمحيط موقع الأعمال يتراوح من 7 أمتار إلى 10 أمتار، وذلك للحد من التأثير السلبى على سيولة الحركة المرورية بمحيط منطقة الأعمال، إلى جانب تركيب اللوحات الإرشادية والتحذيرية وتعيين الخدمات المرورية اللازمة بمحيط الأعمال لإرشاد وتوعية المواطنين والتيسير عليهم، وأهابت المحافظة بالمواطنين بضرورة الالتزام بتعليمات اللجان والإرشادات المرورية لتفادى الازدحام.