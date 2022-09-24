عاجل.. شكرى: ندعو للعمل على تطبيق قواعد القانون الدولى بشأن بسد النهضة

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت قناة "إكسترا نيوز"، أكد شكرى فى كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، ضرورة التوصل لاتفاق قانونى ملزم بشأن سد النهضة. وتابع شكرى "الشرق الأوسط من أكثر مناطق العالم التى تعانى من نقص المياه"، مشيرا إلى أن أزمة الغذاء العالمية تعكس إخفاق المجتمع الدولى.

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