تحريات الأمن تكشف حقيقة ادعاء سيدة إلقاء القبض على نجلتها دون وجه حق

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 24 سبتمبر 2022 09:30 مساءً - فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية على مواقع التواصل الاجتماعى يتضمن إدعاء إحدى السيدات بإلقاء القبض على نجلتها وإتهامها فى إحدى القضايا دون وجه حق بدمياط.

بالفحص تبين عدم صحة ما تم تداوله فى هذا الشأن، وأن حقيقة الواقعة تتمثل فى أنه بتاريخ (24) الجارى وعقب تقنين الإجراءات وبناءً على إذن صادر من النيابة العامة تم ضبط (عاطلين – مقيمان بدائرة مركز كفر سعد بدمياط)، وبحوزتهما (بندقية خرطوش – عدد من الطلقات – 15 كيلو جرام من مخدر البانجو - كمية من مخدرى "الشابو ، الهيروين" – 85 سرنجة تحوى مخدر الهيروين).

وعقب اصطحابهما لديوان مركز شرطة كفر سعد لإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهما توجه لمقر المركز (زوجة أحد المتهمين "كريمة السيدة الظاهرة بمقطع الفيديو"، نجله ، نجل شقيقه) وقاموا بالتعدى بالسب والشتم على رجال الشرطة بالمركز، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وبالعرض على النيابة العامة قررت حبسهم على ذمة التحقيقات.