جدة - نرمين السيد - التقى السيد سامح شكرى وزير الخارجية، اليوم السبت، مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين فى الخارج محمد سالم ولد مرزوڭ، وذلك فى إطار دفع العلاقات الثنائية بين مصر وموريتانيا الشقيقة، والتشاور حول القضايا محل اهتمام الجانبين.





وصرح السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، أن الوزيرين أكدا على العلاقات التاريخية بين البلدين، والتطلع إلى عقد اللجنة العليا المشتركة على مستوى وزيرى الخارجية. كما أكد الوزير شكرى على أهمية تعزيز التعاون الاقتصادى، وزيادة حجم التبادل التجارى والاستثمارات، خاصة فى قطاعات الصيد البحرى والزراعة والثروة الحيوانية وصناعة الدواء. وأضاف السفير أبو زيد، أن الوزيرين تناولا القضايا ذات الأولوية والاهتمام المشترك، بما فى ذلك التطورات فى ليبيا، واتفقا على استمرار التنسيق والتشاور خلال المرحلة المقبلة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزير الخارجية يلتقى نظيره الموريتانى بنيويورك على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.