عمرها 108 أعوام .. محافظ القاهرة يتفقد محطة الصرف الصحى بعين شمس

جدة - نرمين السيد - تفقد خالد عبد العال، محافظ القاهرة، محطة رفع الصرف الصحى بعين شمس لمتابعة أعمال رفع الكفاءة والتطورات الجارية بالمحطة، فى إطار استعدادات محافظة القاهرة لموسم سقوط الأمطار.





رافق المحافظ فى جولته د. إبراهيم صابر، نائب المحافظ للمنطقة الشرقية، وإبراهيم عوض السكرتير العام المساعد، والمهندس عادل حسن رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحى، والمهندس مصطفى الشيمى رئيس مجلس إدارة شركة مياه القاهرة.

وتفقد محافظ القاهرة خلال الجولة التوسعات الجديدة بالمحطة وأعمال التطوير ورفع الكفاءة الجارية بها، كما تفقد عدد من المعدات وسيارات شفط الأمطار ومعالجة المياه الجديدة التى دخلت الخدمة بالشركة.

وأشاد محافظ القاهرة بالجهد المبذول فى شركتى الصرف الصحى والمياه، لتقديم خدمة أفضل للمواطنين بعمالة وخبرة مصرية خالصة.

وعقب الجولة عقد محافظ القاهرة اجتماعا مع رئيسى مجلس إدارة شركة الصرف الصحى والمياة والمسئولين التنفيذين بالشركتين ناقشوا خلاله استعدادات التعامل مع موسم سقوط الأمطار المتوقع خلال الفترة القادمة طبقا لتوقعات هيئة الأرصاد.

وشدد محافظ القاهرة على استمرار أعمال تطهير بالوعات الأمطار البالغ عددها 19833 للتأكد من قيامها بتصريف اية كمية متوقعة من الأمطار والتعامل الفورى مع الشكاوى، التى ترد بأماكن تجمع المياه وإزالتها على الفور واتخاذ كافة الإجراءات التى من شأنها الحفاظ على سلامة المواطنين وعدم تعطل الحركة المرورية.

وشدد المحافظ على ضرورة الانتشار السريع للمعدات وفرق الطوارئ والتواجد بشوارع العاصمة لمواجهة أى طارئ من خلال التنسيق بين الاحياء وشركة الصرف الصحى وهيئة النظافة والحماية المدنية والادارة العامة لمرور القاهرة وتنفيذ خطة المحافظة لتوزيع الشفاطات والبدالات والنافورى والمواتير بالمحاور الرئيسية ومنازل ومطالع الكبارى والأنفاق لشفط أى تراكمات حتى لاتؤثر على انتظام الحركة المرورية مع تمركزها مدعمة بفرق الطوارئ والتدخل السريع بجانب هذه النقاط قبل هطول الأمطار طبقا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية.

وتعد محطة رفع الصرف الصحى بعين شمس أقدم محطة بالقاهرة حيث تم إنشائها عام 1914، وتشغل مساحة 40 فدان، وتخدم مناطق عين شمس، والمطرية، وشيراتون، وسراى القبة، ومصر الجديدة، ومدينة نصر، والمقطم، والسلام، والمرج، وتتكون من 4 عنابر ضخمة بطاقة تصميمية وقدرة على رفع المياه تصل إلى 750 ألف م3/يوم يكفى الاحتياجات الحالية، وجارى إنشاء العنبر الخامس لتصبح طاقة المحطة مليون م3/يوم لاستيعاب أى زيادات مستقبلية.